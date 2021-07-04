В МЧС рассказали подробности ликвидации последствий буйства стихии в Крыму

В Крыму продолжается ликвидация последствий буйства стихии. В частности, проводится расчистка русла Бельбека от деревьев и каменно-песочного грунта для восстановления естественного течения реки. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

Также, по информации от экстренного ведомства, для эвакуированного местного населения было подготовлено 12 пунктов временного размещения.

«На данный момент проведена эвакуация 64 человек, из них 21 ребенок. Для усиления группировки на место проведения работ также прибыла группировка Донского спасательного центра в составе 45 человек и 6 единиц техники», - сообщает МЧС.

Для мониторинга складывающейся обстановки была привлечена группа беспилотных летательных аппаратов. В ликвидации последствий ливней задействована группировка сил и средств от РСЧС численностью более 130 человек, 33 единицы техники и 16 плавсредств.

Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле Главного управления МЧС РФ по Крыму. Социально-значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ работают бесперебойно.

В Бахчисарайском районе Крыма в воскресенье, 4 июля, за несколько часов выпало полторы месячные нормы осадков. Из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошло несколько селей. В селе Куйбышево были затоплены несколько десятков домовладений, а также рухнул мост.

Во время буйства стихии в Куйбышеве двух женщин смыло потоком воды. Позже в МЧС сообщили, что одна из них погибла, вторая была доставлена в больницу.

Согласно заявлениям местных властей, уровень воды в реках Бахчисарайского района Крыма сейчас начал спадать. Синоптики, однако, предупреждают, что повторные ливни возможны ближе к утру понедельника, 5 июля.