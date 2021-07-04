Уровень воды в реках Бахчисарайского района Крыма начал спадать. Соответствующее заявление сделал советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Сославшись на синоптиков он также сообщил, что повторные ливни возможны ближе к утру понедельника.

«По информации из зоны чрезвычайной ситуации в Бахчисарайском районе: уровни воды в реках начали спадать, всю ночь будут работать все службы. На опасных направлениях организуют дежурства. По прогнозу синоптиков возможны повторные ливни ближе к утру», - объяснил он журналистам.

В Бахчисарайском районе Крыма в воскресенье, 4 июля, за несколько часов выпало полторы месячные нормы осадков. Из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка, сошло несколько селей. В селе Куйбышево были затоплены несколько десятков домовладений, спасатели организовали эвакуацию местных жителей.

Во время буйства стихии в Куйбышеве двух женщин смыло потоком воды. Позже в МЧС сообщили, что одна из них погибла, вторая была доставлена в больницу.