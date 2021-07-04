Представитель МакSим назвала ложью новости о потраченных на лечение артистки миллионах

Представительница певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, опровергла новости о многомиллионном лечении артистки. Яна Богушевская возмутилась публикациями в СМИ, в которых утверждалось, что VIP-палата исполнительницы обходится в сотни тысяч рублей.

«Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы», - заявила Богушевская в сторис на своей странице в Instagram.

Ранее СМИ, со ссылкой на неназванного представителя частной клиники, утверждали, что двухнедельное лечение МакSим в комфортной палате стоит один миллион рублей. Состояние певицы по-прежнему остается тяжелым. В клинике она находится с 16 июня. Врачи были вынуждены ввести Абросимову в состояние искусственной комы и подключить к аппарату ИВЛ.

В минувший четверг врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин оценил состояние певицы МакSим на фоне публикаций в СМИ о том, что артистку перевели с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). По его словам, на ЭКМО очень низкие шансы на выживание.