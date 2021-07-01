Врач-пульмонолог оценил состояние певицы МакSим на фоне публикаций в СМИ

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин оценил состояние певицы МакSим на фоне публикаций в СМИ о том, что артистку перевели с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

При этом ранее представительница певицы опровергла данную информацию. Однако она сообщила, что состояние певицы остается крайне тяжелым.

Кроме того, позже ряд СМИ опубликовал данные о том, что МакSим поставили диагноз - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени.

«На самом деле этот термин (двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени - прим.ред) ничего особенного не значит. Эта пневмония связана со строением легких. И если она занимает несколько сегментов, то она называется полисегментарная», - прокомментировал Овечкин.

По его словам, на ЭКМО очень низкие шансы выживания.

«Чтобы она (МакSим) смогла восстановиться, ее сначала перевели на ИВЛ и ввели в искусственную кому. А вот ЭКМО-это более жесткие мероприятия. Критерии перевода на ЭКМО при коронавирусе достаточно неутешительны. Плюс, есть ограничения на длительность пребывания на аппарате», - объяснил Овечкин.

Врач утверждает, что человек, переведенный на ЭКМО, должен до этого находиться на ИВЛ не более 5 дней. Но даже в этом случае прогноз неутешительный. И переход с ЭКМО на ИВЛ осуществляется крайне тяжело.

Более двух недель назад о госпитализации с пневмонией своим поклонникам рассказала певица соцсетях. Степень поражения ее легких на момент поступления в больницу составляла 40%. Позже врачи подключили исполнительницу к аппарату ИВЛ и ввели ее в искусственную кому.

Спустя несколько дней представитель певицы сообщил, что процент поражения легких исполнительницы вырос до 75%. До этого сообщалось, что у знаменитости все анализы и тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.