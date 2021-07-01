Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач-пульмонолог оценил состояние певицы МакSим на фоне публикаций в СМИ

Виктория Ивашечкина
11:17 01.07.2021
Ранее в ряде изданий появилась информация о серьезном диагнозе исполнительницы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Svetlana Mal'tseva, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин оценил состояние певицы МакSим на фоне публикаций в СМИ о том, что артистку перевели с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

При этом ранее представительница певицы опровергла данную информацию. Однако она сообщила, что состояние певицы остается крайне тяжелым. 

Кроме того, позже ряд СМИ опубликовал данные о том, что МакSим поставили диагноз - двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени.

«На самом деле этот термин (двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени - прим.ред) ничего особенного не значит. Эта пневмония связана со строением легких. И если она занимает несколько сегментов, то она называется полисегментарная», - прокомментировал Овечкин.

По его словам, на ЭКМО очень низкие шансы выживания.

«Чтобы она (МакSим) смогла восстановиться, ее сначала перевели на ИВЛ и ввели в искусственную кому. А вот ЭКМО-это более жесткие мероприятия. Критерии перевода на ЭКМО при коронавирусе достаточно неутешительны. Плюс, есть ограничения на длительность пребывания на аппарате», - объяснил Овечкин.

Врач утверждает, что человек, переведенный на ЭКМО, должен до этого находиться на ИВЛ не более 5 дней. Но даже в этом случае прогноз неутешительный. И переход с ЭКМО на ИВЛ осуществляется крайне тяжело.

Более двух недель назад о госпитализации с пневмонией своим поклонникам рассказала певица соцсетях. Степень поражения ее легких на момент поступления в больницу составляла 40%. Позже врачи подключили исполнительницу к аппарату ИВЛ и ввели ее в искусственную кому.

Спустя несколько дней представитель певицы сообщил, что процент поражения легких исполнительницы вырос до 75%. До этого сообщалось, что у знаменитости все анализы и тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:04 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Белгороде сторонников украинской неонацистской организации
11:36 В стране и мире
Путин выразил солидарность с Белоруссией в противостоянии односторонним санкциям Запада
09:39 В стране и мире
СМИ сообщили о «тайном» запуске американского спутника с борта МКС
07:49 В стране и мире
ГИБДД получит прибор для моментального выявления пьяных водителей
23:57 В стране и мире
Видео
Россиян предупредили об изменениях в нескольких законах с 1 июля
Популярное
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.