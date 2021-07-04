Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко, похоронили на Троекуровском кладбище. Ранее в стенах родного для него театра состоялась церемония прощания с артистом.

Отдать последние почести любимому актеру, певцу и просто творческому человеку, пришли родные, близкие, коллеги и друзья. Напомним, Народный артист СССР Николай Сличенко скончался в пятницу, 2 июля, в возрасте 86 лет. О причинах смерти не сообщалось.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста. По словам политика, цыганские романсы в исполнении Сличенко тронули сердца миллионов людей, а его образы на телеэкране навсегда вошли в золотой фонд.