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Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Ян Брацкий
17:13 04.07.2021
Народный артист СССР Николай Сличенко скончался в пятницу, второго июля, в возрасте 86 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко, похоронили на Троекуровском кладбище. Ранее в стенах родного для него театра состоялась церемония прощания с артистом.

Отдать последние почести любимому актеру, певцу и просто творческому человеку, пришли родные, близкие, коллеги и друзья. Напомним, Народный артист СССР Николай Сличенко скончался в пятницу, 2 июля, в возрасте 86 лет. О причинах смерти не сообщалось. 

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста. По словам политика, цыганские романсы в исполнении Сличенко тронули сердца миллионов людей, а его образы на телеэкране навсегда вошли в золотой фонд.

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