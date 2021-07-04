Под несмолкаемые аплодисменты: в Москве простились с народным артистом СССР Сличенко
В московском цыганском театре «Ромэн» состоялось прощание с народным артистом СССР Николаем Сличенко. Проводить в последний путь худрука театра пришли его коллеги и поклонники.
Церемония прощания с артистом началась в 10:00 в театре «Ромэн». В 12:00 состоялась гражданская панихида, после этого артиста отпели в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.
В день прощания в холле«Ромэна» разместили портреты Сличенко, в зале играла цыганская музыка.
Напомним, Николай Сличенко скончался в пятницу, 2 июля, на 87-м году жизни. Ранее сообщалось, что артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Николай Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он занял пост художественного руководителя.