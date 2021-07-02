«Его боготворили»: артистка театра «Ромэн» Морозова рассказала о работе со Сличенко

Ушедший из жизни художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко пользовался огромным авторитетом у всех цыган. Об этом «Звезде» рассказала народная артистка России, исполнительница романсов и ведущая актриса театра «Ромэн» Ирэна Морозова.

С ее слов, годы совместной работы со Сличенко она запомнила навсегда и очень сожалеет, что в последние годы они так редко виделись.

«Работы было много, работы были интересные, и жизнь была интересная. Много чего было. Не без трудностей, конечно, но как-то решались проблемы. Потому что это был творческий процесс. Дело в том, что не было среди нас ни одного человека, который бы его не боготворил. У него был авторитет, к нему так относились все цыгане. Его ценили за то, что он своим голосом выразил всю душу народа», - сказала Морозова.

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет. Причина смерти не уточняется. Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он занял пост художественного руководителя.

Кроме того, Николай Сличенко известен по таким ролям в кино, как «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке», «Новогодний календарь», «Трудное детство».