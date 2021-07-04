Песков заявил о необходимости жестких мер в период пандемии

Условия пандемии коронавируса требуют достаточно жестких мер от властей и ответственности граждан в плане вакцинации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ковидное время, очевидно, что эта та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче. Это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации», - сказал Песков в эфире «Россия 1».

По его мнению, нужно адаптироваться к чрезвычайной ситуации, подстраивая жизнь под те условия, которые диктует инфекция.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что с начала пандемии в отношениях между странами стало меньше «классической дипломатии», и чаще начали звучать грубые угрозы.