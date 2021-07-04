Число заразившихся COVID-19 в России впервые с января превысило 25 тысяч человек

В России за сутки выявили 25 142 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3409 (13,6%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

Впервые с 2 января число заражений превысило 25 тысяч. За все время в России заболели инфекцией 5 610 941 человек. Темп прироста составляет 0,45%.

Больше всего - 7624 человека - заболели в Москве. На втором месте Московская область (2696), затем идет Санкт-Петербург (1784).

Вылечились от коронавируса за сутки 15 484 человек, скончалось - 663 человека. Всего выздоровевших на данный момент 5 068 901, умерших - 137 925.