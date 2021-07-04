Число погибших в авиакатастрофе на Филиппинах увеличилось до 45 человек

Число погибших в крушении военного самолета на юго-западе Филиппин увеличилось до 45 человек. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на Минобороны страны.

Согласно обновленным данным, 42 человека погибли на борту воздушного судна и еще три на земле. Прибывшие к месту трагедии спасатели обнаружили живыми 49 военнослужащих национальных Вооруженных сил.

Самолет С-130 ВВС Филиппин разбился при попытке приземлиться на аэродром острова Холо в провинции Сулу. По предварительным данным, пилот не сумел попасть на полосу. Точные причины произошедшего установит специальная комиссия. Сейчас ее эксперты работают на месте крушения. Там же продолжается поисковая операция. Всего на борту самолета находились 92 человека.