Посреди поля с подсолнухами: момент падения вертолета в Кабардино-Балкарии попал на видео

Следственный комитет РФ опубликовал видео падения вертолета в Кабардино-Балкарии. На кадрах видно, как воздушное судно совершает жесткую посадку прямо в поле с подсолнухами.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в Кабардино-Балкарии недалеко от города Прохладный при проведении сельхозработ упал вертолет. Уточнялось, что в результате происшествия никто не пострадал.

Позже появилась информация о том, что пилот совершившего жесткую посадку вертолета в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии скрылся.

На месте ЧП мужчину не обнаружили, дверь кабины вертолета была открыта. На данный момент ведутся поиски скрывшегося с места происшествия пилота.