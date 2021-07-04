Посреди поля с подсолнухами: момент падения вертолета в Кабардино-Балкарии попал на видео
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пилот рухнувшего воздушного судна скрылся с места ЧП.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет РФ опубликовал видео падения вертолета в Кабардино-Балкарии. На кадрах видно, как воздушное судно совершает жесткую посадку прямо в поле с подсолнухами.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в Кабардино-Балкарии недалеко от города Прохладный при проведении сельхозработ упал вертолет. Уточнялось, что в результате происшествия никто не пострадал.
Позже появилась информация о том, что пилот совершившего жесткую посадку вертолета в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии скрылся.
На месте ЧП мужчину не обнаружили, дверь кабины вертолета была открыта. На данный момент ведутся поиски скрывшегося с места происшествия пилота.