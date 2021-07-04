СМИ: в Кабардино-Балкарии при проведении сельхозработ упал вертолет
По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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СМИ сообщают, что в Кабардино-Балкарии при проведении сельхозработ упал вертолет.
По предварительным данным, происшествие с вертолетом произошло недалеко от города Прохладный. Утверждается, что воздушное судно проводило сельскохозяйственное орошение полей.
По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Накануне самолет АН-2, проводивший обработку полей, потерпел крушение неподалеку от казахстанского города Кызылорды. В МЧС отметили, что на борту находились два пилота, они живы. Мужчин доставили в больницу.