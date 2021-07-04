СМИ: пилот совершившего жесткую посадку вертолета в Кабардино-Балкарии скрылся
Подчеркивается, что на борту вертолета находился только один пилот.
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По сообщениям СМИ, пилот совершившего жесткую посадку вертолета в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии скрылся.
Утверждается, что на борту вертолета находился только один пилот. На месте мужчину не обнаружили, дверь кабины вертолета была открыта. На данный момент ведутся поиски скрывшегося с места происшествия пилота.
Ранее в МЧС сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал. Сам инцидент произошел в Кабардино-Балкарии при проведении сельхозработ.