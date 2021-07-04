Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт оценил вероятность введения экзамена на ПДД для курьеров-велосипедистов

Анна Касаткина
10:50 04.07.2021
Предложение экзаменовать доставщиков ранее озвучили в столичной Госавтоинспекции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
Читайте нас на:

Предложение обязать курьеров сдавать экзамен на знание правил дорожного движения, скорее всего, на законодательном уровне принято не будет. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил автоэксперт Владимир Сажин.

Ранее с инициативой ввести экзамен для курьеров выступил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Александр Быков. Предполагается, что у принимать экзамен у курьеров будут представители организаций, в которых те трудоустроены.

«У меня первый вопрос (к инициативе - прим.ред.) всегда задается такой: а если курьер пересядет потом на самокат? Это следующая будет эпопея по поводу обязательного получения водительского удостоверения? Если они начнут доставлять на скейт-досках, либо на моноколесах, либо бегать на скандинавских палках, их каждый раз будут обязывать получить водительское удостоверение?», - возмутился Сажин.

По словам эксперта, хотя новости о том, что курьеры-велосипедисты попадают в ДТП, встречаются часто, отельной статистики именно по доставщикам не ведется.

«Я думаю, что это опять будет только на словах. Чем отличается доставщик пиццы от человека, который ездит на велосипеде по своим делам? Ничем», - заключил он.

Ранее автоэксперт оценил идею Госавтоинспекции ограничивать возраст для водителей самокатов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:37 В стране и мире
СМИ: в Кабардино-Балкарии при проведении сельхозработ упал вертолет
10:01 ОПК
Видео
С ней охраняют Парад Победы: кто использует отечественную снайперскую винтовку Т-5000
09:38 Армия
Видео
Отработка навыков: под Нижним Новгородом военные ЗВО начали подготовку к учениям «Запад-2021»
09:32 В стране и мире
Видео
Названа предварительная причина крушения самолета на Филиппинах
08:10 В стране и мире
Трамп заявил, что смог остановить «Северный поток -2»
Популярное
Названы способы справиться с головной болью без таблеток
Мясников назвал главные ошибки при измерении артериального давления
Видео
Львы устроили массовую драку в саратовском цирке: видео
Видео
Черчесов ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера сборной
СМИ назвали стоимость рекламных постов Роналду в Instagram
Видео
Портал в преисподнюю: опубликованы кадры мощного подводного пожара в Мексиканском заливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.