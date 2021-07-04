Эксперт оценил вероятность введения экзамена на ПДД для курьеров-велосипедистов

Предложение обязать курьеров сдавать экзамен на знание правил дорожного движения, скорее всего, на законодательном уровне принято не будет. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил автоэксперт Владимир Сажин.

Ранее с инициативой ввести экзамен для курьеров выступил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Москве Александр Быков. Предполагается, что у принимать экзамен у курьеров будут представители организаций, в которых те трудоустроены.

«У меня первый вопрос (к инициативе - прим.ред.) всегда задается такой: а если курьер пересядет потом на самокат? Это следующая будет эпопея по поводу обязательного получения водительского удостоверения? Если они начнут доставлять на скейт-досках, либо на моноколесах, либо бегать на скандинавских палках, их каждый раз будут обязывать получить водительское удостоверение?», - возмутился Сажин.

По словам эксперта, хотя новости о том, что курьеры-велосипедисты попадают в ДТП, встречаются часто, отельной статистики именно по доставщикам не ведется.

«Я думаю, что это опять будет только на словах. Чем отличается доставщик пиццы от человека, который ездит на велосипеде по своим делам? Ничем», - заключил он.

Ранее автоэксперт оценил идею Госавтоинспекции ограничивать возраст для водителей самокатов.