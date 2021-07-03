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Московских курьеров на велосипедах могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД

Роман Захаров
20:37 03.07.2021
В ГИБДД отметили частое нарушение ПДД со стороны курьеров на велосипедах.
Московских курьеров на велосипедах могут обязать сдавать экзамены на знание ПДД
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
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Столичная Госавтоинспекция планирует выступить с инициативой о закреплении в законе нормы об обязательной сдачи курьерами на велосипедах экзаменов на знание ПДД. Соответствующее заявление сделал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

«Статистика показывает, что данная категория (курьеры на велосипедах - прим. ред.) у нас зачастую нарушает правила дорожного движения, и в том числе попадает в ДТП. Наверное, необходимо будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах», - сказал правоохранитель «России 24».

Ранее в ГИБДД призвали ограничить возраст водителей самокатов. По словам главы ведомства, законодательное регулирование в этой сфере важно, так как самокатчики формально относятся к пешеходам, однако в потоке людей их скорости порой очень опасны. 

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