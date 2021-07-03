Взрослая игрушка: эксперт оценил идею запретить детям кататься самокате

Инициатива об ограничении возраста для водителей всех самокатов утопична, однако на электросамокаты детям действительно садиться не стоит. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил автоэксперт Владимир Сажин.

«Эта инициатива не может иметь успеха, потому что есть детский специальный самокат, который для малышей совсем: трехколесный, два впередиидущих колеса и одно сзади. Как ребенку скажешь: ты не поедешь на своем самокате? Эта инициатива - она утопическая», - сказал он.

В то же время, если речь идет об электрических самокатах, то детям на них садиться действительно не стоит, отметил Сажин. Он также добавил, что предложение выдавать права велосипедистам и самокатчикам, а также ограничивать скорость этих видов транспорта, тоже с трудом реализуемы на практике.

«В Советском Союзе, в котором я вырос, выдавали удостоверение на право управления велосипедом... Идея сама по себе неплохая, но как она будет реализована - непонятно. То же самое непонятно, как будет реализована идея со скоростью велосипеда или самоката: кто ее будет замерять и кто будет накладывать штраф? То есть ГИБДД будет стоять с короткомером и замерять скорость велосипедистов? А потом еще этого велосипедиста надо будет догнать. Опять же, идея утопическая», - пояснил эксперт.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников призвал ограничивать возраст водителей самокатов - не допускать управления ими детей до семи лет. По его словам, необходимо законодательно отрегулировать сферу управления данным видом транспорта.