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Байден выразил неуверенность в причастности РФ к недавней кибератаке в США

Иван Линдеманн
23:25 03.07.2021
При этом, как сообщают СМИ, президент США предупредил: если выяснится, что Москва все-таки виновна, то Вашингтон ответит зеркально.
Байден выразил неуверенность в причастности РФ к недавней кибератаке в США
© Фото: pixabay
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Джо Байден не уверен, что за недавней масштабной хакерской атакой на американские компании стоит Россия. Об этом президент США заявил корреспонденту Bloomberg.

«Мы не уверены, что это были россияне», - сказал он.

При этом, как сообщают СМИ, Байден предупредил: если выяснится, что Москва все-таки виновна, то Вашингтон ответит зеркально.

Напомним, что очередная кибератака произошла 3 июля, пострадала компания Kaseya. По последним данным, вирус-вымогатель нанес урон примерно тысяче фирм, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу.

Ранее российская сторона не раз отвергала свою причастность к хакерским атакам. Эту тему президенты РФ и США обсуждали на историческом саммите в Женеве.

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