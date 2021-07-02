В стране и мире В посольстве России заявили о регулярных хакерских атаках из США Виктория Ивашечкина Российская сторона выразила надежду, что Штаты откажутся от практики голословных обвинений. © Фото: pixabay Читайте нас на: Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что кибератаки на объекты критической инфраструктуры России регулярно совершаются с территории Штатов. «Идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России», - сказано в сообщении Facebook-аккаунта посольства. Подчеркивается, что для властей США «было бы оправданным навести порядок» на американской территории. «Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений», - заключается в сообщении. Ранее сообщалось, что Россия будет работать с США в рамках достигнутых на высшем уровне действующих соглашений по поиску хакеров . Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Отмечается, что Москва выражает надежду на взаимность по этому вопросу со стороны Вашингтона. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика