В посольстве России заявили о регулярных хакерских атаках из США
Российская сторона выразила надежду, что Штаты откажутся от практики голословных обвинений.
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Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что кибератаки на объекты критической инфраструктуры России регулярно совершаются с территории Штатов.
«Идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России», - сказано в сообщении Facebook-аккаунта посольства.
Подчеркивается, что для властей США «было бы оправданным навести порядок» на американской территории.
«Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений», - заключается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Россия будет работать с США в рамках достигнутых на высшем уровне действующих соглашений по поиску хакеров . Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Отмечается, что Москва выражает надежду на взаимность по этому вопросу со стороны Вашингтона.