«Байден сдался на милость Путина»: как в ЕС и США оценивают итоги исторического саммита

Саммит в Женеве обсуждают во всем мире. Но, пожалуй, в Америке за ним следили пристальнее всего. В этот раз самым ярким комментатором стал экс-президент США Дональд Трамп. Еще накануне поездки он советовал Джо Байдену не заснуть, а сразу после саммита назвал переговоры нулевыми для США.

«Думаю, в целом мы ничего не получили. Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили. Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили», - заявил бывший глава Белого дома.

Трамп-младший пошел еще дальше - просто высмеял поездку Байдена как пустую и унизительную.

«Джо Байден как персонаж Лесли Нильсона из фильма “Голый пистолет”. Такой неуклюжий клоун, который смог получить от Путина пару заверений», - написал он.

Но, конечно, не вся Америка согласна с семейством Трампов. Реакция во многом зависит от партийной принадлежности. Демократы заранее готовились присудить победу Байдену, а республиканцы, наоборот, засчитать поражение досрочно.

«Очень надеюсь, что Джо Байден случайно не вернет Путину Аляску в ходе саммита. Молюсь за Америку. Потому что никогда раньше нашу страну на переговорах не представлял настолько неквалифицированный человек», - сообщил член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт.

А вот комментарии демократов.

«Я была полностью удовлетворена тем, как президент Байден противостоял Владимиру Путину и ясно дал ему понять, что его администрация не оставит без ответа действия России», - это заяление Джин Шахин, сенатора США от штата Нью-Гэмпшир от демократической партии.

Показательно как за саммитом следили американские журналисты. Они обсуждали каждую деталь - мимику, жесты президентов - пытались угадать настроение. Но вот демократические медиа смотрели в основном на российского лидера. А республиканцы подмечали все промахи Байдена. В официальных соцсетях консерваторов фантазировали о том, что же написано в шпаргалках президента. Сразу же появились интернет-мемы из серии «подсказки и вопросы к Путину». Среди самых популярных: «Есть ли в России шоколадное мороженое?», «Можно ли вздремнуть после встречи?».

Белый дом защищает президента, пытаясь добавить драматизма встрече. И вот уже советник президента Джейк Салливан как будто в киновестерне заявляет о вызове, который главный герой, Байден «бросил Путину по целому ряду вопросов». Однако рупор республиканцев - канал Fox News - без голливудских спецэффектов прямо называет Путина победителем, а Байдена - проигравшим. Среди главных претензий - отсутствие грозных заявлений, ультиматумов и рычагов для встречи: ни «Северного потока-2», ни новых санкций.

«Образ Байдена, который рисует и наша, и американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью. Он же в длительной поездке, прилетел из-за океана, джет-лаг, смена часовых поясов. Даже я когда летаю, это выбивает из колеи. Но он выглядит бодрым, мы говорили с глазу на глаз два часа, он полностью в материале. То, что он там что-то путает иногда… Ну, у него пресс-секретарь молодая, образованная, красивая женщина, она сама все время путает чего-то», - заявил Владимир Путин.

Реакция в Европе на встречу была более доброжелательной, чем в Америке. Европейцы ждали переговоров двух мировых лидеров. Для них сам факт общения с Россией - сигнал.

«Я рад вчерашнему саммиту президентов Джо Байдена и Владимира Путина, а также возвращению послов, поскольку это позволит открыться каналам для диалога между супердержавами. Мы должны пойти по этому пути и в ЕС», - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Только в Брюсселе, похоже, не готовы к этому. Еврочиновники пообещали не менять политику в отношении России.

«В сложившихся условиях мы считаем, что обновленное партнерство, которое позволит нам реализовать весь потенциал сотрудничества с Россией - далекая перспектива. Нам нужно быть реалистами и готовиться к дальнейшему ухудшению отношений с Россией», - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Президенты обсудили сферы безопасности, в том числе в Сирии и в Арктике. МИД и Госдеп будут проводить консультации по выстраиванию стратегической безопасности. Путин и Байден также затронули тему обмена заключенными - в этой сфере найдены компромиссы. У семьи бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Америке 25 летний срок, появилась надежда.

«Мы надеемся на то, что Виктор будет в первых кандидатах фигурировать в этих списках, потому что на нынешний момент прошло уже 13 лет, и наша семья понимает ,что у нас иных возможностей добиться возвращения Виктора домой нет», - заявила его супруга Алла.

Один из главных итогов встречи, заявляют эксперты, - смягчение риторики по вопросу Украины. Джо Байден ехал в Женеву с обещанием задать жесткие вопросы, в том числе и о конфликте на Украине, но итог встречи явно разочаровал как Киев, так и воинствующих ястребов в Вашингтоне. Все помнят напряженный момент - весеннее обострение на Украине, которое, кажется, грозило даже реальным столкновением двух держав. Однако как оказалось, Байден, согласился с Путиным - решить конфликт можно только с помощью минских соглашений.

Американская администрация ехала в Европу с пакетом обвинений в адрес России. Байден заявлял, что намерен вывести на первый план тему Навального и несоблюдения прав человека в России. И получил жесткий ответ - Навальный сознательно нарушил закон. И встречный вопрос: «А что у вас происходило после 6 января, штурма Капитолия? Преследования и суды над несогласными».

Но в одной сфере Вашингтон все же обозначил жесткую позицию. Речь о кибербезопасности. Истории о российских хакерах – сейчас самая обсуждаемая в США тема, промолчать Байден просто не мог. Американский президент передал Путину список из 16 критически важных для США секторов экономики - от промышленных до военных объектов. Любая хакерская атака на них будет расцениваться американской стороной как кибервойна и приведет к ответной серьезной реакции. Это, пожалуй, самое жесткое предупреждение Байдена.