В ГИБДД хотят обязать владельцев электросамокатов передвигаться по велодорожкам

Движение электросамокатов в Москве должно осуществляться по отдельным велодорожкам. Такое мнение высказал глава управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице Александр Быков.

Как объяснил правоохранитель, в городе в настоящий момент наблюдается рост приобретения самокатов в личное пользование и предоставления их в прокат. В этой связи в ГИБДД полагают, что средства индивидуальной мобильности необходимо выделить в отдельную категорию участников дорожного движения.

«В последнее время увеличилось количество поступающих в адрес управления ГИБДД Москвы обращений граждан с жалобами на лиц, использующих пешеходные зоны для передвижения на велосипедах и электросамокатах, игнорируя предоставленную пешеходам приоритетность в движении, а также перемещаясь по проезжей части с нарушением правил дорожного движения», - отметил Быков в интервью «России 24».

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве также сообщил, что столичная Госавтоинспекция планирует выступить с инициативой о закреплении в законе нормы об обязательной сдачи курьерами на велосипедах экзаменов на знание ПДД.

Ранее в ГИБДД призвали ограничить возраст водителей самокатов.