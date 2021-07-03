В ГИБДД призвали ограничить возраст водителей самокатов
Глава Госавтоинспекции попросил родителей внимательнее относится к покупке самоката для ребенка.
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Дети младше семи лет не должны ездить на самокатах. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Он попросил родителей обращать внимание на мощность самоката, который они покупают.
«Возрастной порог - не младше 7 лет. Специальные средства защиты также должны быть», - отметил Черников в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос, как бороться с участившимися ЧП с самокатами.
Глава ГИБДД добавил, что законодательное регулирование в этой сфере важно, так как самокатчики формально относятся к пешеходам, однако в потоке людей их скорости порой очень опасны.
Ранее сообщалось, что в Москве появятся «медленные зоны» для электросамокатов. Например, снижать скорость будет необходимо внутри парков.