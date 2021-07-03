В ГИБДД призвали ограничить возраст водителей самокатов

Дети младше семи лет не должны ездить на самокатах. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Он попросил родителей обращать внимание на мощность самоката, который они покупают.

«Возрастной порог - не младше 7 лет. Специальные средства защиты также должны быть», - отметил Черников в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос, как бороться с участившимися ЧП с самокатами.

Глава ГИБДД добавил, что законодательное регулирование в этой сфере важно, так как самокатчики формально относятся к пешеходам, однако в потоке людей их скорости порой очень опасны.

Ранее сообщалось, что в Москве появятся «медленные зоны» для электросамокатов. Например, снижать скорость будет необходимо внутри парков.