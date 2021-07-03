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Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в Москве

Ян Брацкий
17:06 03.07.2021
Со слов Сергея Собянина, ежедневно прививку от коронавируса получают 60-70 тысяч человек.
Собянин оценил темпы вакцинации от коронавируса в Москве
© Фото: Ddp Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Москве набрала хорошие обороты, а общее количество получивших первый укол от COVID-19 превысило 2,7 миллиона человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. С его слов, ежедневно надежную защиту от вируса получают 60-70 тысяч человек.

«В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в т.ч. за счет вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки. Спасибо, друзья, за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих вас людей», - написал Собянин на своем официальном сайте.

Вместе с тем, в столице заработала и система оформления QR-кодов, добавил градоначальник. Цифровые сертификаты о наличии защитной инъекции получили миллионы жителей столицы. В дальнейшем, пообещал мэр, процедура получения кода будет максимально упрощена.

Сознательный бизнес вносит огромный вклад в проведение вакцинации, считает Сергей Собянин. Поэтому, городские власти предусмотрели ряд стимулирующих мер в отношении таких работодателей.

«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей», - добавил мэр.

Вакцинация от коронавируса в Москве проводится ежедневно. Прививку можно поставить абсолютно бесплатно в поликлинике, в торговых центрах и местах работы выездных медицинских бригад. После укола гражданин получает сертификат о вакцинации, подтверждающий наличие первой прививки или прохождение полного курса вакцинации.

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