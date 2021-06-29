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В Кремле заверили, что вакцинация от COVID-19 в России останется добровольной

Ян Брацкий
21:56 29.06.2021
Пресс-секретарь главы государства напомнил, что региональные власти в рамках особых полномочий могут принимать самостоятельные решения о вакцинации представителей определенных профессий.
В Кремле заверили, что вакцинация от COVID-19 в России останется добровольной
© Фото: Hauke-Christian Dittrich, dpa, Globallookpress
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Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России останется добровольной. Развернутый ответ на эту тему глава государства Владимир Путин даст в ходе прямой линии. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вакцинация действительно остается добровольной. Собственно я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ», - заявил Песков в интервью на телеканале «Россия 24» накануне прямой линии с президентом.

При этом, добавил он, региональные власти вправе принимать самостоятельные решения об обязательной вакцинации представителей определенных профессий.

«Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться», - добавил Песков.

Также Песков отметил, что в Кремле обязательной вакцинации нет и не предусмотрена ответственность за отказ от нее.

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