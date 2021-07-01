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Песков счел работу системы QR-кодов неидеальной

Светлана Иванова
14:45 01.07.2021
При этом представитель Кремля выразил уверенность, что в ближайшее время неполадки будут устранены.
Песков счел работу системы QR-кодов неидеальной
© Фото: mos.ru
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Трудности с получением QR-кодов будут разрешены в ближайшие несколько дней. Уверенность в этом выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля признал, что система пока работает не должным образом.

«Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть, да, система работает пока, наверное, не должным образом», - заявил Песков в интервью Первому каналу.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в течение недели неполадки будут устранены и система заработает корректно.

В Москве и Московской области с 28 июня была запущена система QR-кодов для посещения заведений общепита. Теперь кафе и рестораны открыты только для тех россиян, которые вакцинировались от коронавируса или имеют подтвержденный статус перенесения заболевания за последние шесть месяцев.

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