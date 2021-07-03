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Беспорядок и кровь на полу: опубликовано видео с места убийства Пузиковой в Самаре

Ян Брацкий
17:33 03.07.2021
Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в ее самарской квартире.
© Видео: СК РФ, YouTube © Фото: СК РФ
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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту убийства Екатерины Пузиковой, которую ранее подозревали в отравлении мужа-бизнесмена. Следственный комитет опубликовал видео с места совершения преступления. На кадрах квартира Пузиковой и работающие в комнатах эксперты. Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениям обнаружил ее отец.

История Екатерины Пузиковой, в девичестве Сокирской, хорошо известна в Самаре, где она проживала. Более пяти лет женщина находилась под следствием по подозрению в совершении преступления. В итоге, суд признал ее потерпевшей и оправдал.

Масла в огонь подлил экс-возлюбленный женщины Алексей Рясков. Накануне мужчина опубликовал в соцсетях признание, в котором рассказал, что помог Пузиковой избежать ответственности. С его слов, вместе с родственниками женщины он собрал 15 миллионов рублей и передал сотруднику областного суда. В ходе следствия, оперативники проверят все факты.

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