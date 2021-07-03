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Подозреваемый в убийстве Екатерины Пузиковой рассказал, как помог ей избежать тюрьмы

Ян Брацкий
16:35 03.07.2021
Со слов мужчины, вместе с родственниками Пузиковой, он собрал 15 миллионов рублей, которые были переданы одному из работников областного суда.
Подозреваемый в убийстве Екатерины Пузиковой рассказал, как помог ей избежать тюрьмы
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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Алексей Рясков, которого следователи подозревают в убийстве Екатерины Пузиковой, в девичестве Сокирской, заявил, что вместе с ее родителями помог женщине избежать уголовного наказания в 2017 году. Свое признание мужчина опубликовал на личной странице в Instagram. По его словам, за освобождение Пузиковой пришлось заплатить 15 миллионов рублей.

«В 2017 году я помог уйти от ответственности за убийство Пузиковой Екатерине Егорьевне. Тогда, в 2017 году, я - Рясков Алексей, ее отец Сакирский Григорий, ее мама Елена Николаевна, собрали 15 миллионов рублей и передали одному из работников областного суда. Екатерину Григорьевну оправдали», - заявил Рясков в опубликованном видеоролике.

На следующий день после того, как Рясков опубликовал видеоролик, тело Пузиковой нашли в самарской квартире с многочисленными ножевыми ранениями. Напомним, женщина провела под следствием более пяти лет по подозрению в отравлении своего мужа-банкира. В итоге, суд признал ее потерпевшей и оправдал.

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