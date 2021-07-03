В Самаре убита Екатерина Пузикова, которую обвиняли в отравлении мужа
Девушка провела под следствием больше пяти лет, однако в суде ее признали потерпевшей и оправдали.
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
В Самаре убили Екатерину Пузикову, вдову мужа-банкира, в отравлении которого подозревали девушку. Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями нашли в ее собственной квартире. О трагедии сообщил адвокат Андрей Соколов.
Юрист не исключает, что смерть женщины может быть связана с видео, которое накануне распространил ее экс-возлюбленный Алексей Рясков, с которым она познакомилась во время нахождения под домашним арестом.
На видео, которое Рясков разместил в социальных сетях, он рассказывал, что помог Пузиковой избежать ответственности за убийство мужа, сообщает сайт «Комсомольской правды».