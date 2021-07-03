В Самаре убита Екатерина Пузикова, которую обвиняли в отравлении мужа

В Самаре убили Екатерину Пузикову, вдову мужа-банкира, в отравлении которого подозревали девушку. Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями нашли в ее собственной квартире. О трагедии сообщил адвокат Андрей Соколов.

Юрист не исключает, что смерть женщины может быть связана с видео, которое накануне распространил ее экс-возлюбленный Алексей Рясков, с которым она познакомилась во время нахождения под домашним арестом.

На видео, которое Рясков разместил в социальных сетях, он рассказывал, что помог Пузиковой избежать ответственности за убийство мужа, сообщает сайт «Комсомольской правды».