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Подмосковные власти рассказали, сколько будет стоить подключение дома к газу

Роман Захаров
17:22 03.07.2021
После подведения газа к границе участка собственник сможет заключить комплексный договор для проведения трубопровода до жилища. Для удобства граждан создан калькулятор, который поможет сориентироваться по цене.
Подмосковные власти рассказали, сколько будет стоить подключение дома к газу
© Фото: S K, Pixabay
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В Подмосковье запустили президентский проект социальной газификации: во всех селах и деревнях региона, где уже проведен газ, трубопровод до участка проложат бесплатно. Сама же процедура будет крайне проста, пишет «360».

«Если населенный пункт газифицирован, то достаточно трех документов, чтобы получить газ. Это подать заявление на сайте „Мособлгаза“, приложить документ на собственность и на земельный участок. Все», - объяснил заместитель главы администрации Ступина Юрий Михалев.

По его словам, после подведения газа к границе участка собственник сможет заключить комплексный договор для проведения трубопровода до жилища. Для удобства граждан «Мособлгаз» создал калькулятор, который поможет сориентироваться по стоимости.

«Если просто плиту подключаете, то это стоит 50 тысяч, если подключаете котел одноконтурный плюс плиту - это стоит 89 тысяч, и если котел плюс бойлер и плюс плита - это стоит порядка 120 тысяч. Это уже с условием, что труба будет до вашего дома, до вашего оборудования. В эти деньги входит и проект на ваше домовладение. Это все упростилось в разы», - уточнил чиновник.

Михалев также рассказал, что все земельные работы входят в данную цену. Если же появятся ландшафтные сложности, то их будет решать компания, которая оказывает услугу, а не собственник.

Президент  РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня пообещал обеспечить исполнение закона о бесплатном проведении газа до границ участка. Соответствующий документ был подписан им 11 июня. По словам главы государства, речь пока идет только о местах постоянного проживания граждан. В то же время Путин подчеркнул, что садоводческие товарищества также должны обеспечиваться газом до 2024-2025 годов.

Вскоре вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что поправки в закон о газоснабжении позволят бесплатно подключить к газу 3-4 миллиона домовладений в России

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