Новак назвал число домовладений, которые бесплатно подключат к газу

Поправки в закон о газоснабжении позволят бесплатно подключить к газу 3-4 млн домовладений в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«По нашей оценке, это может коснуться порядка 3-4 млн домовладений. Сейчас ведется активная работа по реализации», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Новак отметил, что по инициативе «Единой России» уже принят федеральный закон о газоснабжении, а премьером Михаилом Мишустиным подписана дорожная карта по реализации задачи, которую поставил президент.

Кроме того, подчеркнул зампредседателя правительства, вносятся изменения в нормативную базу: согласно им, россиянам нужно будет оплатить только строительство и прокладку газопровода внутри участка, а также приобрести необходимое для этого оборудование.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня пообещал обеспечить исполнение закона о бесплатном проведении газа до границ участка. Соответствующий закон был подписан президентом 11 июня.