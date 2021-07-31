В МИД Кубы отреагировали на новые санкции со стороны США
Глава кубинского внешнеполитического ведомства раскритиковал действия Вашинтона.
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Американские санкции в отношении полиции Кубы являются попыткой оправдать «бесчеловечную блокаду», направленную против страны. Такое заявление сделал глава кубинского МИД Бруно Родригес Парилья.
«Произвольные меры США только добавляют дезинформации к существующей агрессии, чтобы оправдать бесчеловечную блокаду Кубы», - написал министр на своей странице в Twitter.
Ранее американский Минфин сообщил о введении ограничительных мер в отношении кубинской полиции в целом и в отношении начальника полиции и его заместителя в частности. Такие шаги со стороны Вашингтона обусловлены действиями правоохранителей во время массовых беспорядков на Кубе, вспыхнувших 11 июля.