Чрезвычайное положение и реакция из-за рубежа: как развивается ситуация с протестами на Кубе

Куба взорвалась протестами, которых не видели как минимум три десятка лет. На улицах Гаваны - тысячи с подзабытым на острове лозунгом «долой диктатуру». Люди требуют нормальной жизни и адекватной борьбы с короновирусом. Все очевидно ровно до тех пор, пока президент США Джо Байден не призывает власти не обижать протестующих. В Белом доме указали, что «протесты вызваны местными реалиями, а не инспирированы извне». Сценарий, который уже видели не раз. За ситуацией на Кубе следят и в России - российский МИД, напротив, указывает на недопустимость вмешательства во внутренние дела страны.

Толпа скандирует - «родина и жизнь», вместо знаменитого лозунга кубинских революционеров - «родина или смерть». От Сантьяго-де-Куба на юго-востоке острова до Гаваны на северо-западе, на улицы выходят десятки тысяч людей.

Протестующие требуют ускорить темпы вакцинации. В стране сейчас фиксируют рекордное количество заболевших коронавирусом. Только в субботу заразились почти семь тысяч человек - больницы переполнены, медикаментов не хватает. Новая, куда более серьезная вспышка эпидемии, похоже, неизбежна.

С балкона одного из домов Гаваны шествие кажется бесконечным. Большинство без масок и настроены агрессивно. В полицейских летят камни. Стражи порядка в ответ применяют резиновые дубинки. На улицах вспыхивают ожесточенные схватки, участники которых уже не разбираются - кто за кого.

«Сотрудники госбезопасности избили меня и мою несовершеннолетнюю дочь. Они избили нас за то, что мы просто шли по улице», - рассказывает протестующий Мишель Родригес.

На Кубе уже объявлено чрезвычайное положение. В города вошли военные.

Тем временем требования протестующих становятся политическими. Президента страны и секретаря компартии Кубы, Мигеля Диаза-Канеля хотят отправить в отставку. Он лично решил ответить вышедшим на улицы.

«Все это делается для того, чтобы дискредитировать, разрушить, спровоцировать нас. Мы пришли сюда, чтобы сказать революционерам этого города, что эта улица принадлежит нам, и что здесь ни один червь или контрреволюционер не осмелится показаться на улице», - заявляет он.

По сути президент Кубы призвал своих сторонников дать отпор протестующим. Ведь они, заявил глава государства, - наемники правительства Соединенных Штатов. Президент США тоже отреагировал на происходящее.

«Мы поддерживаем кубинский народ и их громкий призыв к свободе и избавлению от тисков пандемии, а также от десятилетий репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного режима. Кубинский народ смело отстаивает основные и универсальные права. Они, включая право на мирный протест и право свободно определять свое будущее, должны уважаться. США призывают кубинский режим услышать свой народ и служить его нуждам в этот важный момент, а не обогащаться», - говорит он.

Заявление вроде бы нейтральное, но очевидно, что США поддерживают оппозиционеров. И именно Соединенные Штаты во многом несут ответственность за то, что сейчас происходит на острове, утверждают эксперты. Из-за американских санкций многие кубинцы оказались за чертой бедности. Экономика находится в глубоком кризисе. ВВП за прошлый год сократился на 10%. В российском МИДе призвали не вмешиваться во внутренние дела Кубы.

«Считаем недопустимым вмешательство извне во внутренние дела суверенного государства и какие-либо иные деструктивные действия, которые поощряли бы дестабилизацию обстановки на острове», - отмечает официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Впрочем, это типичный пример действий Вашингтона в отношении стран, которые США считают враждебными, говорит Николай Калашников, советник директора Института Латинской Америки Российской Академии наук.

«Вы знаете, США очень любят говорить о демократии, о том, что они поддерживают развитие демократических процессов во всем мире. Всем известно, что США поддерживают кубинскую оппозицию. Сейчас после этих выступлений почти наверняка будут какие-то аресты, вокруг этого тоже будет распространяться пропагандистская кампания», - объясняет он.

А протесты уже выплеснулись за пределы острова. В американской Флориде мигранты-кубинцы требуют помочь своей стране. Ведь сейчас они даже не могут перевести деньги своим родным, многие из которых находятся в отчаянном положении. Запрет переводов - это одна из последних санкций Соединенных Штатов в отношении Кубы, и отменять ее Вашингтон не собирается.