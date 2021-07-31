США ввели санкции против полиции Кубы

США ввели санкции в отношении полиции Кубы, начальника полиции и его заместителя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского Минфина.

Как указывается в сообщении, под новые ограничения, введенные в рамках «закона Магнитского», попали начальник кубинской полиции Оскар Кальехас Валькарсе, его заместитель Эдди Сиерра Ариас и само ведомство.

«Санкции расширяют постановление Минфина 22 июля 2021 года, налагая ограничения на дополнительных лиц в связи с действиями по подавлению мирных продемократических протестов на Кубе, которые начались 11 июля», — говорится в заявлении.

Ранее глава министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что «гуманитарное вмешательство» США в дела государства может обернуться военной интервенцией. Он также считает, что именно правительство Штатов несет ответственность за события, которые произошли в стране 11 июля.