В стране и мире Названы дата и место похорон Николая Сличенко Виктория Ивашечкина Артист умер в возрасте 86 лет в пятницу, 2 июля. © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости Читайте нас на: Худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко похоронят на Троекуровском кладбище в воскресенье, 4 июля. Церемония прощания с артистом пройдет в театре. «Прощание состоится 4 июля 2021 года. Церемония прощания начнется в 10:00 в театре «Ромэн», - сообщает пресс-служба театра. Напомним, народный артист СССР Николай Сличенко скончался в пятницу, 2 июля, в возрасте 86 лет. О причинах смерти не сообщалось. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста. По словам политика, цыганские романсы в исполнении Сличенко тронули сердца миллионов людей, а его образы на телеэкране навсегда вошли в золотой фонд. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика