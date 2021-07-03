Названы дата и место похорон Николая Сличенко
Артист умер в возрасте 86 лет в пятницу, 2 июля.
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Худрука театра «Ромэн» Николая Сличенко похоронят на Троекуровском кладбище в воскресенье, 4 июля. Церемония прощания с артистом пройдет в театре.
«Прощание состоится 4 июля 2021 года. Церемония прощания начнется в 10:00 в театре «Ромэн», - сообщает пресс-служба театра.
Напомним, народный артист СССР Николай Сличенко скончался в пятницу, 2 июля, в возрасте 86 лет. О причинах смерти не сообщалось.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста. По словам политика, цыганские романсы в исполнении Сличенко тронули сердца миллионов людей, а его образы на телеэкране навсегда вошли в золотой фонд.