Умер худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко

Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте театра «Ромэн». Причина смерти не уточняется.

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушел из жизни Николай Алексеевич Сличенко – художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что дата прощания с артистом будет сообщена дополнительно.

Николай Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он занял пост художественного руководителя.

Кроме того, Николай Сличенко известен по таким ролям в кино, как «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке», «Новогодний календарь», «Трудное детство».