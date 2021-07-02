Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сличенко

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ромэн» Николая Сличенко.

«Ушел из жизни прекрасный актер, певец и педагог, оставивший яркий след в истории нашей культуры. На протяжении 70 лет Николай Алексеевич выступал на сцене театра "Ромэн". Более 40 лет он возглавлял этот легендарный творческий коллектив», - приводит РИА Новости слова мэра.

По словам столичного градоначальника, цыганские романсы в исполнении Сличенко тронули сердца миллионов людей, а его образы на телеэкране навсегда вошли в золотой фонд.

«Светлая память о Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников», - добавил мэр.

Коллега Сличенко, ведущая артистка театра «Ромэн» ранее заявила, что Сличенко боготворили все цыгане. По ее мнению, он своим голосом выразил всю душу народа. Народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет.

Причина смерти не уточняется. Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он занял пост художественного руководителя.