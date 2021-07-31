Ректор нижегородского вуза рассказал подробности пожара в общежитии

Здание общежития Приволжского медицинского университета в Нижнем Новгороде, где в субботу произошел пожар, сильно пострадало от огня, пока непригодно для проживания и нуждается в ремонте. Об этом сообщил ректор университета Николай Карякин в своем аккаунте в Instagram.

Он рассказал, что выгорел четвертый этаж и кровля.

«Всех жильцов расселили по другим общежитиям», – добавил Карякин.

Возгорание произошло в одной из комнат – по словам студентов, они слышали хлопок, уточнил он. На данный момент, в МЧС сообщили, что пожар в общежитии локализован.

«В 20.30 объявлена локализация открытого горения», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ранее стало известно, что семь человек пострадали в результате пожара в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета. Двое были позже госпитализированы.

Как позже сообщили в МЧС, площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров. По предварительным данным погибших в результате ЧП нет.