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Ректор нижегородского вуза рассказал подробности пожара в общежитии

Олеся Степакова
20:49 31.07.2021
По словам Николая Карякина, здание сильно пострадало от огня и пока непригодно для проживания
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Здание общежития Приволжского медицинского университета в Нижнем Новгороде, где в субботу произошел пожар, сильно пострадало от огня, пока непригодно для проживания и нуждается в ремонте. Об этом сообщил ректор университета Николай Карякин в своем аккаунте в Instagram.

Он рассказал, что выгорел четвертый этаж и кровля. 

«Всех жильцов расселили по другим общежитиям», – добавил Карякин.

Возгорание произошло в одной из комнат – по словам студентов, они слышали хлопок, уточнил он. На данный момент, в МЧС сообщили, что пожар в общежитии локализован.

«В 20.30 объявлена локализация открытого горения», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ранее стало известно, что семь человек пострадали в результате пожара в общежитии Приволжского исследовательского медицинского университета. Двое были позже госпитализированы.

Как позже сообщили в МЧС,  площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров. По предварительным данным погибших в результате ЧП нет.

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