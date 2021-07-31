Опубликовано видео изнутри модуля «Наука» на МКС

Российский космонавт Олег Новицкий провел видеоэкскурсию по новейшему многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Он пристыковался к Международной космической станции (МКС) в минувший четверг, 29 июля. Космонавт вооружился камерой и «проплыл» по «Науке».

Ранее Олег Новицкий и Петр Дубров показали фотографии своего первого захода в российский модуль. Зафиксировать историческое событие любезно согласился французский астронавт Тома Песке.

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем «Протон-М» и 29 июля причалил к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Модуль создавался в целях реализации целой программы научных экспериментов и расширения функционала российского сегмента станции. Теперь он получил дополнительные объемы для организации рабочих мест и хранения полезных грузов, размещения научной аппаратуры и оборудования для регенерации воды и кислорода.