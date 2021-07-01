Петр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19
В настоящий момент актер и музыкант находится в больничном корпусе Коммунарки.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress
Актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом. Сейчас Мамонов находится в больничном корпусе Коммунарки.
Петр Мамонов является создателем и фронтменом группы «Звуки Му». Он также получил известность по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль», «Царь» и «Шапито-шоу».
О состоянии Мамонова ничего не сообщается. Известно лишь то, что в палате интенсивной терапии он находится не первый день.