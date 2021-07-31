Вывозят морским транспортом: в генконсульстве рассказали об эвакуации россиян из Бодрума

Эвакуированные из Бодрума российские туристы обеспечены всем необходимым и их жизни ничего не угрожает. Об этом «Звезде» рассказал атташе генконсульства РФ в Анталье Андриан Андрианов. С его слов, россияне и местные жители, пожелавшие покинуть опасный район, были вывезены морским транспортом и временно размещены в других гостиницах.

«Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте. По имеющейся у генконсульства информации, среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», - рассказал «Звезде» атташе генконсульства РФ в Анталье Андриан Андрианов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил одну из версий природных пожаров на юге страны. Так, его по мнению, одной из возможных причин являются поджоги. Эрдоган также подчеркнул, что виновные понесут наказание.

Ранее ситуацию с лесными пожарами турецкий лидер обсудил с Владимиром Путиным. Российский лидер пообещал Эрдогану, что Москва продолжит предоставлять помощь. Позже стало известно, что Минобороны России и МЧС РФ направит в Турцию 11 единиц техники для борьбы с пожарами.

Природные пожары на юге страны не могут потушить с 28 июля. Новые очаги постепенно появляются на юге страны. Правительство признало лесные пожары национальной катастрофой.