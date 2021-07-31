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Путин пообещал, что Россия продолжит предоставлять Турции помощь в тушении пожаров

Иван Линдеманн
12:03 31.07.2021
В сообщении на сайте Кремля отмечается, что президенты отметили важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием.
Путин пообещал, что Россия продолжит предоставлять Турции помощь в тушении пожаров
© Фото: Hristo Rusev, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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Россия продолжит предоставлять Турции помощь в тушении лесных пожаров. Такое обещание в ходе телефонного разговора Реджепу Эрдогану дал Владимир Путин.

В сообщении на сайте Кремля отмечается, что президенты отметили важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием.

«Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку», - уточнили в Кремле.

Кроме того, лидеры двух стран дали позитивную оценку итогам заседания двусторонней межправительственной комиссии.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах», - сказано в сообщении.

Также президенты условились о продолжении контактов на различных уровнях. 

Накануне в Генеральном консульстве РФ в Анталье рекомендовали российским туристам, которые сейчас отдыхают в Турции, подготовиться к возможной эвакуации из-за пожаров. Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что острой необходимости в немедленной эвакуации российских туристов из объятой пламенем Турции нет. Москва готова обеспечить безопасность своих граждан.

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