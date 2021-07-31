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В генконсульстве РФ в Анталье рассказали о судьбе эвакуированных россиян

Ян Брацкий
19:48 31.07.2021
Отдыхающие оказались в числе постояльцев трех пятизвездочных отелей в Бодруме, которых ранее эвакуировали.
В генконсульстве РФ в Анталье рассказали о судьбе эвакуированных россиян
© Фото: Depo Photos Keystone Press Agency Globallookpress
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Около 100 российских туристов, эвакуированных из отелей в турецком Бодруме из-за лесных пожаров, будут временно размещены в других гостиницах. Об этом сообщили в российском генконсульстве в Анталье.

Ранее стало известно, что турецкие власти из предосторожности провели превентивную эвакуацию трех пятизвездочных отелей, рядом с которыми бушевал огонь.

«Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте. По имеющейся у генконсульства информации, среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым», - цитирует РИА Новости заявление генконсульства.

Ситуация с лесными пожарами в Турции остается напряженной. С огнем борются сотни пожарных, специальная авиация и наземная техника. Жертвами стихии стали шесть человек, еще 410 пострадали.

Тем временем министерство обороны и министерство чрезвычайных ситуаций РФ направят в Турцию сводную авиагруппировку для борьбы с пожарами. В МЧС подчеркнули, что с просьбой о помощи к России обратилась официальная Анкара.

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