Летчик-космонавт Борисенко рассказал, когда готовиться к полетам на новую орбитальную станцию

Скорость строительства российской орбитальной станции будет зависеть от многих факторов. Об этом «Звезде»рассказал летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.

«Успех зависит от многих факторов. Если будет принято решение, именно решение, а не разговоры, если выделят соответствующее финансирование, то вполне возможно», - сказал Борисенко.

В любом случае, строительство станции еще только в проекте, добавил он. Начинать подготовку космонавтов для отправки их на новую орбитальную базу еще очень рано.

«Должен быть проект, разработки, должно быть понимание алгоритмов управления, которые будут использованы, бортовая аппаратура, которая будет использоваться на станции. Эта аппаратура должна находиться если не в железе, то в состоянии готовности к производству. А пока это просто разговоры», - считает летчик-космонавт.

Ранее проект строительства российской орбитальной станции оценил советник директора Роскосмоса Сергей Крикалев. По его словам, в корпорации рассматриваются сразу несколько вариантов возведения станции, с учетом уже имеющегося опыта.

Сегодня в Роскосмосе заявили, что эксплуатацию МКС планируется завершить к 2028 году. По мнению участников Совета главных конструкторов, дальнейшая эксплуатация российского сегмента чревата рисками из-за старения оборудования. Руководство корпорации поручило отраслевым предприятиям поддерживать безопасность российского сегмента МКС до вывода на околоземную орбиту новой станции.