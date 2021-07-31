Крикалев рассказал, с чего начать создание российской космической станции

Никакой конкретики по поводу строительства российской космической станции пока нет. Слишком много вопросов предстоит решить уже на этапе проектирования. Об этом «Звезде» рассказал советник директора «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

«У нас есть Международная космическая станция, есть российский сегмент на ней. Понятно, что сама станция не вечна и рано или поздно ее время закончится и надо думать, что делать дальше. Было несколько предложений: делать станцию, отталкиваясь от МКС, делать ее примерно на тех же орбитах или на других высотах. Обсуждали плюсы и минусы, после чего дали поручение прорабатывать дальше этот вопрос», - отметил Крикалев.

Ранее в Роскосмосе заявили, что эксплуатацию МКС планируется завершить к 2028 году. По мнению участников Совета главных конструкторов, дальнейшая эксплуатация российского сегмента чревата рисками из-за старения оборудования.

В корпорации отметили, что научно-технический совет рекомендовал предусмотреть разработку эскизного проекта новой орбитальной станции в ФКП-2025. Создание новой станции должно стать серьезным шагом в направлении осуществления программы межпланетных перелетов, освоению Луны и Марса.

Руководство корпорации поручило отраслевым предприятиям поддерживать безопасность российского сегмента МКС до вывода на околоземную орбиту новой станции.