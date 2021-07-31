В Роскосмосе озвучили сроки завершения эксплуатации МКС

Эксплуатацию Международной космической станции (МКС) планируется завершить к 2028 году. Об этом заявили в Роскосмосе. Совет главных конструкторов полагает, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента чревата рисками из-за старения оборудования.

В корпорации отметили, что научно-технический совет рекомендовал предусмотреть разработку эскизного проекта новой орбитальной станции в ФКП-2025, пишет РИА Новости.

Создание новой станции должно стать серьезным шагом в направлении осуществления программы межпланетных перелетов, освоению Луны и Марса, добавили в Роскосмосе.

Руководство корпорации поручило отраслевым предприятиям поддерживать безопасность российского сегмента МКС до вывода на околоземную орбиту новой станции.