В Роскосмосе озвучили сроки завершения эксплуатации МКС
Совет главных конструкторов полагает, что постепенное устаревание оборудования несет в себе риски дальнейшей эксплуатации российского сегмента станции.
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Эксплуатацию Международной космической станции (МКС) планируется завершить к 2028 году. Об этом заявили в Роскосмосе. Совет главных конструкторов полагает, что дальнейшая эксплуатация российского сегмента чревата рисками из-за старения оборудования.
В корпорации отметили, что научно-технический совет рекомендовал предусмотреть разработку эскизного проекта новой орбитальной станции в ФКП-2025, пишет РИА Новости.
Создание новой станции должно стать серьезным шагом в направлении осуществления программы межпланетных перелетов, освоению Луны и Марса, добавили в Роскосмосе.
Руководство корпорации поручило отраслевым предприятиям поддерживать безопасность российского сегмента МКС до вывода на околоземную орбиту новой станции.