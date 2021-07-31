В ЦБ оценили уровень инфляции в России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в РФ станет долгосрочным явлением и регулятор, вероятнее всего, продолжит жесткую денежно-кредитную политику.

«Мы верим, что это экстренные меры, они не должны быть продолжительными, так как важно расширять производство, для которого нужны инвестиции. А для инвестиций необходимо, чтобы условия, в том числе таможенные пошлины и налоги, были предсказуемыми», – отметила она в интервью Financial Times.

В России был достаточно долгий период инфляции в конце 1990-х и в 2000-х годах, подчеркнула Набиуллина. По мнению главы ЦБ, россияне «жили в условиях низкой инфляции очень недолго».

«Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее, но они реагируют на пандемию, цены растут», – уточнила она.

Набиуллина также рассказала, что проводимая регулятором политика по борьбе с инфляцией направлена на улучшение благосостояния россиян.

«Как мы знаем, инфляция – это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего. Поэтому наша политика по снижению инфляции и ее стабилизации на низком уровне нацелена на уменьшение уровня неравенства», - добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам с кабмином заявил, что восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры. При этом, по словам российского лидера, правительство и Центробанк нужным образом реагируют как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Российский лидер подчеркнул важность того, чтобы все предпринимаемые шаги были скоординированы, выверены и сбалансированы.

Отмечается, что годовая инфляция в России, по данным Росстата, в июне ускорилась до 6,5% - самого высокого уровня с августа 2016 года, а месячная достигла 0,69%, что является рекордом для июня с 2012 года.