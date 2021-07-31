Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЦБ оценили уровень инфляции в России

Олеся Степакова
17:39 31.07.2021
По словам главы регулятора, проводимая Центробанком политика по борьбе с инфляцией направлена на улучшение благосостояния россиян.
В ЦБ оценили уровень инфляции в России
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в РФ станет долгосрочным явлением и регулятор, вероятнее всего, продолжит жесткую денежно-кредитную политику.

«Мы верим, что это экстренные меры, они не должны быть продолжительными, так как важно расширять производство, для которого нужны инвестиции. А для инвестиций необходимо, чтобы условия, в том числе таможенные пошлины и налоги, были предсказуемыми», – отметила она в интервью Financial Times.

В России был достаточно долгий период инфляции в конце 1990-х и в 2000-х годах, подчеркнула Набиуллина. По мнению главы ЦБ, россияне «жили в условиях низкой инфляции очень недолго».

«Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее, но они реагируют на пандемию, цены растут», – уточнила она.

Набиуллина также рассказала, что проводимая регулятором политика по борьбе с инфляцией направлена на улучшение благосостояния россиян.

«Как мы знаем, инфляция – это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего. Поэтому наша политика по снижению инфляции и ее стабилизации на низком уровне нацелена на уменьшение уровня неравенства», - добавила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам с кабмином заявил, что восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры. При этом, по словам российского лидера, правительство и Центробанк нужным образом реагируют как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Российский лидер подчеркнул важность того, чтобы все предпринимаемые шаги были скоординированы, выверены и сбалансированы.

Отмечается, что годовая инфляция в России, по данным Росстата, в июне ускорилась до 6,5% - самого высокого уровня с августа 2016 года, а месячная достигла 0,69%, что является рекордом для июня с 2012 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:02 В стране и мире
Эрдоган озвучил возможную причину масштабных лесных пожаров в Турции
15:39 В стране и мире
В Роскосмосе озвучили сроки завершения эксплуатации МКС
14:31 Спорт
Видео
«Бились до последнего»: российские рапиристки о своей победе на Олимпиаде
14:23 Спорт
Российские саблистки Никитина, Великая, Позднякова и Шевелева завоевали золото ОИ
09:44 Армия
Видео
Вертолеты Минобороны РФ сбросили более 770 тонн воды на очаги возгорания в лесах Якутии
Популярное
Видео
Загадочный объект пролетел в небе над охваченной пожарами Турцией
Сбылось предсказание Эйнштейна: астрономы впервые увидели свет из-за черной дыры
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер во сне
Российские ученые научились превращать борщевик в лекарство
Видео
Черная вдова атакует: десятки жителей Волгоградской области попали в больницы после укусов пауков
Видео
Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.