В России инфляция на пятое июля в годовом выражении составила 6,6%

Минэкономразвития предоставило данные, из которых следует, что в РФ инфляция на пятое июля в годовом выражении составила 6,6%. Это представлено в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

Годовая инфляция в РФ, по данным Росстата, в июне ускорилась до 6,5% - самого высокого уровня с августа 2016 года, а месячная достигла 0,69%, что является рекордом для июня с 2012 года.

«В годовом выражении рост цен (в июне - Прим. ред.) продолжил ускоряться (6,50% год к году после 6,02% год к году в мае), в том числе под влиянием низкой базы прошлого года», - говорится в обзоре.

В таблице присутствуют данные на 5 июля - 6,6% в годовом выражении, передает РИА Новости.



Основной вклад по-прежнему вносят продовольственные товары за счет опережающего роста плодоовощной продукции.

Ранее в России в расчет индекса потребительских цен – инфляции – могут внести учет расходов на жилье. Стоимость недвижимости может быть включена в ИПЦ не напрямую, а в виде вмененной ренты, то есть стоимости услуг по содержанию жилья его собственниками.