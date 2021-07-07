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В России инфляция на пятое июля в годовом выражении составила 6,6%

Кира Карон
21:41 07.07.2021
Основной вклад по-прежнему вносят продовольственные товары за счет опережающего роста плодоовощной продукции.
В России инфляция на пятое июля в годовом выражении составила 6,6%
© Фото: pixabay.com
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Минэкономразвития предоставило данные, из которых следует, что в РФ инфляция на пятое июля в годовом выражении составила 6,6%. Это представлено в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

Годовая инфляция в РФ, по данным Росстата, в июне ускорилась до 6,5% - самого высокого уровня с августа 2016 года, а месячная достигла 0,69%, что является рекордом для июня с 2012 года.

«В годовом выражении рост цен (в июне - Прим. ред.) продолжил ускоряться (6,50% год к году после 6,02% год к году в мае), в том числе под влиянием низкой базы прошлого года», - говорится в обзоре.

В таблице присутствуют данные на 5 июля - 6,6% в годовом выражении, передает РИА Новости. 

Основной вклад по-прежнему вносят продовольственные товары за счет опережающего роста плодоовощной продукции.

Ранее в России в расчет индекса потребительских цен – инфляции – могут внести учет расходов на жилье. Стоимость недвижимости может быть включена в ИПЦ не напрямую, а в виде вмененной ренты, то есть стоимости услуг по содержанию жилья его собственниками.

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