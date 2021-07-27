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Путин заявил, что шаги по борьбе с инфляцией должны быть выверены и сбалансированы

Олеся Степакова
14:48 27.07.2021
По словам российского лидера, правительство РФ и Центробанк нужным образом реагируют на рост инфляции как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам с правительством заявил, что восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры. При этом, по словам российского лидера,  кабмин и Центробанк нужным образом реагируют как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования.  

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом, - сейчас только говорил на примере США, - так же сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», - отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул важность того, чтобы все предпринимаемые шаги были скоординированы, выверены и сбалансированы.

Ранее, в ходе совещания по стратегическому развитию и нацпроектам, Владимир Путин заявил, что экономические показатели в России почти восстановились до докризисного уровня и развиваются дальше.

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