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«Крылатая пехота»: бойцы ВДВ продемонстрировали боевое оснащение и выучку в подмосковном Алабино

Игорь Балдин
15:15 31.07.2021
В преддверии для ВДВ министр обороны Сергей Шойгу посетил военно-спортивный праздник в подмосковном Алабино.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Безупречное боевое мастерство, непоколебимая силу духа и умение во что бы то ни стало добиваться решения поставленных задач - так о десантниках отозвался министр обороны Сергей Шойгу. В преддверии для ВДВ глава ведомства посетил военно-спортивный праздник в подмосковном Алабино, где «крылатая пехота» подтвердила высочайший уровень подготовки.

Полигон Алабино сотрясается от залпов. На земле и в воздухе - это не просто показательные выступления, так под прикрытием огня десантники действуют в реальном бою. Псков, Рязань - в Алабино представители самых элитных подразделений. Посмотреть, на что они способны, приехал министр обороны Сергей Шойгу. И, конечно, поздравил тех, кто выполняет самые сложные и ответственные задачи.

«Хочу выразить искреннюю благодарность ветеранам ВДВ. Ваш вклад в укрепление обороноспособности страны и защиту национальных интересов сложно переоценить. Вы те, кто формировал традиции нерушимого десантного братства, те, чья слава гремит в России и за ее пределами. Те, кем ни одно десятилетие заслуженно гордится вся страна. Сегодня ВДВ это оперативный стратегический резерв Верховного главнокомандующего РФ, это мобильный род войск без которого невозможна защита нашей страны. Это подразделение оснащенное новейшим вооружением и техникой, способное выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. Уверен, так будет и впредь. Друзья, желаю всем здоровья, мира и процветания», - сказал министр обороны Шойгу.

Беспилотники-разведчики или совсем новые модели - ударные вертолеты - все это и есть армия будущего, где интеллект значит не меньше, чем мышцы. Технические новинки показывают Сергею Шойгу. Одни из них уже на вооружении, другие скоро поступят.

«На данной экспозиции БПЛА, которые стоят на вооружение в ВДВ, БПЛА, которые мы используем, а также опытные образцы. Один из наиболее рабочих БПЛА это «Орлан-10» - максимальная высота его полета пять тысяч метров и максимальное время - 10 часов. БПЛА самолетного типа, посадка парашютным способом и опытный образец», - рассказывает один из военнослужащих, демонстрирующий Шойгу технические новинки.  

Тот, кто стал десантником, должен учиться и еще раз учиться. Парк техники постоянно обновляют. И даже парашюты - что ни год, то новые. На некоторых можно десантироваться с высоты 10 тысяч метров. Те же БМД и БТР, что вальсировали вначале, вновь держат зрителя - магией огня. За несколько минут они поражают десятки мишеней, напоминая всем, как быстро и красиво, если нужно, мы умеем себя защитить.

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