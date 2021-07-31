Армия Шойгу заявил о готовности ВДВ выполнять задачи любой сложности Анна Назайкина Министр обороны на торжествах в связи с приближающимся Днем ВДВ отметил мужество и самоотверженность десантников. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о готовности российских Воздушно-десантных войск решать задачи любой сложности в любой обстановке. Такую оценку он дал в ходе военно-спортивного праздника, посвященного 91-й годовщине образования ВДВ. «Сегодня ВДВ - это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего Российской Федерации. Это высокомобильный род войск без которого невозможна защита нашей огромной страны. Это подразделения, оснащенные новейшим вооружением и техникой, способные выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке Уверен, так будет и впредь», - сказал он. Как отметил глава оборонного ведомства, личный состав ВДВ показал безупречное боевое мастерство, силу духа и способность любой ценой достигать поставленных целей. «Во все времена воинам крылатой пехоты доверяли самые сложные и ответственные задания, с которыми они справлялись неизменно четко, оперативно и слаженно. Безупречная выучка, отвага и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага», - заявил министр. Кроме того, глава МО РФ отметил мужество, героизм и самоотверженность, проявленные десантниками в годы Великой Отечественной войны. «Не случайно всем дивизиям Воздушно-десантных войск было присвоено почетное наименование “гвардейская”...Ваш вклад в укрепление обороноспособности страны и защиту национальных интересов сложно переоценить. Вы - те, кто формировал традиции нерушимого десантного братства, те, чья слава гремит в России и далеко за ее пределами, те, кем не одно десятилетие заслуженно гордится вся страна», - подчеркнул он. В ходе поздравления Сергей Шойгу пожелал десантникам крепкого здоровья, мира и процветания. Напомним, что день Воздушно-десантных войск отмечается в России 2 августа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика