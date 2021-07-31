ВДВ представили новинки вооружения в подмосковном Алабино

Министр обороны осмотрел представленные на выставке новые и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники в подмосковном Алабино. Там состоялся большой военно-спортивный праздник в честь 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск (ВДВ), которая будет отмечаться 2 августа.

Так, министру представили десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ», который планируется к поставке в соединения и воинские части ВДВ. На площадках перед Курганом Славы демонстрировались также современные образцами вооружения, военной и специальной техники, средства десантирования, историческая техника.

В ходе динамического показа, по данным Минобороны, впервые были представлены новые и перспективные образцы техники артиллерии ВДВ: комплект автоматизированного управления на базовом шасси «Тайфун-ВДВ» «Завет-Д», 120-мм самоходно-артиллерийское орудие 2С42 «Лотос», самоходно-артиллерийская установка 2С41 «Дрок» на базе колесного бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ.

Также впервые широкой публике была продемонстрирована доставка вооружения 82-мм миномета на системе «Юнкер-ОТ» в универсальной парашютно-грузовой обвязке, а также доставка специалиста, не имеющего парашютной подготовки на парашютной системе «Тандем-400», а также впервые в мировой истории десантирован самый большой флаг ВДВ площадью более 1000 квадратных метров.

Открывал динамический показ техники пролёт в сомкнутом боевом порядке группы из пяти беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3» и «Орлан-10», а также проходящие опытную эксплуатацию БпЛА «Ласточка» и «Орлан-10». Вниманию зрителей был представлен пролет летательных аппаратов вертолетного типа «Суперкам» с флагами РФ, Минобороны России и ВДВ.

Мимо трибун прошла техника разведподразделений и подразделений спецназа ВДВ: мотовездеход АМ-1, автомобили «Рысь», «Тигр-М», бронетранспортер БТР-82А, бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ».

Потом проследовала техника основных подразделений воздушного десанта – боевые машины десанта первого, второго, третьего и четвертого поколений, БТР-МДМ «Ракушка».

В колонне артиллерийских подразделений ВДВ находились пункт разведки и управления огнем «Реостат», 120-мм самоходная артиллерийская установка 2С9-1М «Нона-СМ», ПТРК «Корнет», 120-мм буксируемая гаубица Д-30, 120-мм возимый миномет 2С12А «Сани», 125-мм противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД».

Боевая техника противовоздушной обороны ВДВ была представлена модулем разведки и управления МРУ-Д, десантируемым модулем планирования МП-Д 9С931 на базе БТР-МДМ «Ракушка», ЗРК «Стрела-10МН» и ПЗРК «Верба».

Кроме того, состоялся показ спецтехника инженерных войск, войск РХБЗ, связи, технического и тылового обеспечения.

Одним из самых зрелищных эпизодов стал вальс на БМД-4М и армейских мотовездеходах АМ-1, а также показательные выступления на лошадях вьючно-транспортного взвода Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова.

После этого состоялся показ боевых возможностей подразделений ВДВ, в рамках которого прошло высотное десантирование с высоты 1500 метров, показаны действия разведывательных групп в налете, форсирование водной преграды на технике, высадка тактического воздушного десанта и ведение наступательного боя парашютно-десантной ротой.

В дальнейшем были продемонстрированы показательные выступления спортсменов-парашютистов с выполнением сложных фигур в воздухе, а также роты почетного караула Рязанского училища ВДВ. Зрители увидели розыгрыш тактического эпизода с выводом передового подразделения спецназа ВДВ на парашютных системах «Арбалет-2», нанесением удара армейской авиацией, высадкой главных сил тактического воздушного десанта из вертолётов Ми-8 и действиями парашютно-десантной роты на БМД-4М в обороне.

Завершился праздник выступлением пилотажной группы «Беркуты» Торжокского центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации.

Все мероприятия были проведены в соответствии с требованиями по предотвращению новой коронавирусной инфекции со строгим соблюдением комплекса мер противодействия угрозе COVID-19.

В празднике приняли участие командующий ВДВ Андрей Сердюков, главы субъектов РФ, где дислоцируются соединения, воинские части и учреждения ВДВ, представители ДОСААФ, Союза десантников России, других ветеранских и общественных организаций, военно-патриотических клубов и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Торжественные мероприятия начались с концерта творческих коллективов соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск и Ансамбля песни и пляски ВДВ.

Открывали военно-спортивный праздник сводный духовой военный оркестр ВДВ, ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск и десантирование 12 парашютистов, символизировавших первый парашютный десант в составе подразделения на учениях под Воронежем 2 августа 1930 года, откуда берут свое начало ВДВ.